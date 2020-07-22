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Jelly 2 - самый маленький в мире смартфон на Android 10

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 Сегодня компания Unihertz запустила новый краудфандинговый продукт - смартфон Jelly 2. Если он соберет необходимые средства, то станет самым маленьким 4G смартфоном в мире, работающим на операционной системе Android 10.

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 Jelly 2 является преемником первого смартфона Jelly. Оригинальный Jelly был выпущен в далеком 2017 году и был оснащен 2,45-дюймовым экраном. Это сделало его клавиатуру практически непригодной для использования и привело к плохому времени автономной работы. В этом смысле грядущий Jelly 2 учел эти недостатки и исправил их.

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  Jelly 2 получил в своё распоряжение 3-дюймовый экран с разрешением 480 × 384 пикселей. Хотя этого все еще очень мало, однако, увеличение размера на 20% имеет большое значение. Оно обеспечивает превосходное качество изображения с плотностью пикселей 326 PPI, которого нет даже у большого количества более крупных собратьев, что позволяет пользователям наслаждаться фильмами, играми и другими приложениями с высокой четкостью. При этом размер Jelly 2 по-прежнему сохраняет компактный размер, который примерно соответствует размеру банковской карточки.

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 За производительность малыша также не стоит переживать, так как Jelly 2 работает на базе процессора MediaTek Helio P60. Это чип среднего уровня, но этого более чем достаточно для смартфона с экраном разрешением 384p. Удивительно, но разработчики оснастили столь компактный и средний по мощности аппарат 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. На передней панели смартфона располагается 8-мегапиксельная селфи-камера, а на задней одна 16-мегапиксельная камера. За автономную работу Jelly 2 отвечает аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч. Также в смартфоне присутствует 3,5 мм аудио разъем.

 На задней панели находится сканер отпечатков пальцев. Но те, кто уже тестировал этот аппарат, говорят, что пользоваться им крайне неудобно. Кроме того, толщина этого телефона составляет целых 16,5 миллиметров, что не удивительно, ведь нужно же было как-то разместить внутри все его компоненты.

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 Для того чтобы стать будущим владельцем Jelly 2 необходимо перечислить на развитие проекта $129 на Kickstarter и ждать успешного завершения столь необычной затеи.

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