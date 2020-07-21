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Похоже, что компания NVIDIA вошла во вкус предлагая различные варианты графических карт серии GTX 1650. Данная видеокарта по праву может стать лидером по количеству вариантов среди когда-либо выпускавшихся за всю истории компании NVIDIA. Напомню, что оригинальная видеокарта GeForce GTX 1650 была основана на чипе TU117 и имела конфигурацию с 896 ядрами CUDA и 4 Гб памяти стандарта GDDR5 с пропускной способностью 128 Гб/с. Затем для конкуренции с новыми картами AMD была выпущена видеокарта GeForce GTX 1650 Super на базе чипа TU116 с увеличенным до 1280 количеством ядер CUDA, повышенными частотами и 4 Гб памяти стандарта GDDR6 с пропускной способностью 192 Гб/с. В конце прошлого месяца стало известно, у NVIDIA существует карта GeForce GTX 1650 на базе чипа TU106, который первоначально использовался на видеокарте GeForce RTX 2060 и подвергся жесткому урезанию как по количеству ядер CUDA, так и по функционалу.

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Теперь стало известно, что также доступен еще один вариант карты на базе чипа TU116, который также подвергся урезанию, чтобы соответствовать спецификациям оригинальной GeForce GTX 1650. Очередной "Франкенштейн" получил полагающиеся ему 896 ядер CUDA и 128-битную шину, но сохранил память GDDR6 с пропускной способностью 12 Гбит/с без проблем разгоняющуюся до 14 Гбит/с. Эта карта аналогична GTX 1650 на базе TU106, но вместо кристалла площадью 445 мм² обзавелась гораздо меньшими 284 мм² чипа TU116. Похоже, что NVIDIA делает все возможное, для того чтобы избавиться от оставшихся чипов текущего поколения в процессе подготовки к выпуску следующего поколения карт на архитектуре Ampere.