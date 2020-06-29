Galax представила карту GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 с 896 ядрами и 4 Гб памяти
Партнеры NVIDIA начали добавлять в свой ассортимент новую модификацию видеокарты GeForce GTX 1650, известной как GeForce GTX 1650 Ultra. Новая видеокарта основана на архитектуре Turing и оснащена ядром TU106, что является одной из причин, по которой ее называют Ultra edition.
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У видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650 и до этого было много вариантов, например мы увидели оригинальную GeForce GTX 1650 с графическим процессором TU117, GeForce GTX 1650 D6 с графическим процессором TU117, GeForce GTX 1650 SUPER с графическим процессором TU116, и теперь мы получаем четвертый вариант, GeForce GTX 1650 Ultra на основе графического процессора TU106 , GeForce GTX 1650 Ti и линейка мобильных устройств также состоят из различных вариаций, но основное внимание здесь уделяется настольной дискретной видеокарте GeForce GTX 1650.
рекламаПамять GDDR6 объемом 4 Гб имеет 128-битный интерфейс шины на скорости 12 Гбит/с. Таким образом, общая пропускная способность составляет 192 Гб/с, что должно быть достаточно для обеспечения неплохого разгона памяти, поскольку микросхемы GDDR6 имеют возможность разгоняться приблизительно до 14 Гбит/с без каких-либо проблем.
GALAX GeForce GTX 1650 Ultra оснащена одним 6-контактным разъемом питания. Номинальная мощность карты составляет 90 Вт. Сама карта имеет стандартный двойной вентилятор, двухслотовую систему охлаждения с большим радиатором, расположенным под кожухом. Плата получила один порт DVI, HDMI и Display Port.
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