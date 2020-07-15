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Компьютерный рынок готовится к выпуску памяти стандарта DDR5 уже несколько лет. Её разработкой занимались ведущие компании отрасли Micron и SK Hynix. Изначально новый стандарт планировался к выходу в 2018 году для серверного и корпоративного секторов и вот наконец-то получил сертификаты JEDEC и для потребительского рынка. JEDEC опубликовала спецификации в соответствии с новым стандартом JESD79-5 DDR5.

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Одним из основных направлений нового стандарта DDR5 является масштабируемая производительность памяти, которая сохраняет эффективность канала, даже если тактовые частоты превышают 5-6 ГГц. В качестве дополнительного отказоустойчивого модуля DIMM DDR5 поставляются с двумя 40-разрядными полностью независимыми субканалами для повышения эффективности и надежности. Ожидается, что первые модули оперативной памяти DDR5 будут работать с тактовой частотой 4,8 ГГц, что на 50% выше, чем частота 3,2 ГГц у памяти DDR4. Через несколько лет тактовая частота должна достигнуть внушительных 6,4 ГГц, что удваивает пропускную способность модулей DIMM DDR4-3200. Кроме того, напряжение питания нового типа памяти снижено с 1,2 В у DDR4 до 1,1 В у DDR5, что незначительно, но скажется на общем энергопотреблении систем, особенно серверов и рабочих станций с большим количеством оперативной памяти. Емкость постепенно будет увеличиваться сначала до 48 Гб, а позже до 64 Гб на один DIMM модуль для потребительских компьютеров и ноутбуков, и до максимального объема в 1 Тб для серверов и модулей HPC.

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Теперь такие крупные компании, как Intel, AMD обещают ускорить принятие нового стандарта. На данный момент стандарт DDR5 доступен только для секторов HPC и серверов, но благодаря поддержке, Intel и AMD, потребительский рынок может получить доступ к DDR5 уже в следующем 2021 году.