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Как известно компания Apple объявила о своем переходе от процессоров Intel к своим чипам серии A в будущих продуктах во время выступления на WWDC 2020. Появилась информация о том, что существуют другие неанонсированные устройства, над которыми работает "яблочная" корпорация. По словам одного из инсайдеров, компания Apple может работать над игровой консолью на базе процессоров ARM собственного производства серии "А".

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В твите MauriQHD говорится, что компания работает над консолью на основе ARM. Твита был опубликован вскоре после того, как Apple сообщила о своих планах перейти на собственное оборудование. Тем не менее, первым продуктом, который перейдет на собственные чипы ARM, станет 13-дюймовый MacBook Pro, затем MacBook Air и другие Mac продукты.

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Если посмотреть на то, насколько мощным и компактным получается Apple TV 6 на процессоре A12X Bionic, то более чем возможно, что Apple использует тот же дизайн при изготовлении игровой консоли. Также сообщается, что компания работает над специализированным игровым контроллером для Apple TV, и это может быть сделано не только для того, чтобы пользовали чувствовали себя более комфортно с помощью сервиса Apple Arcade, но и для того, чтобы быть чуточку ближе к созданию игровой консоли.

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Поскольку Apple уже использует существующее оборудование в Apple TV, ей не придется тратить много ресурсов при разработке консоли на основе ARM. В зависимости от того, насколько популярными станут Apple TV 2020 и Apple Arcade, Apple либо полностью откажется от своего плана разработки консоли на базе ARM, либо примется за её разработку с еще большим энтузиазмом.