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Недавно появилась информация, что Redmi разрабатывает новый смартфон на базе чипсета MediaTek Dimensity 1000+. Хотя официальной ничего не было известно. Что касается последних слухов и утечек, то некоторые пользователи обнаружили новое устройство под названием Redmi K30 Ultra в последней бета-версии MIUI 12. Более того, было сказано, что он имеет чип Dimensity 1000+.

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В настоящее время, за исключением Redmi 10X/10X Pro, почти все 5G смартфоны, выпущенные Xiaomi и Redmi, оснащены чипсетами Qualcomm. И вот теперь говорят, что следующий телефон Redmi 5G будет оснащен MediaTek Dimensity 1000+.

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MediaTek Dimensity 1000+ обеспечит более плавный просмотр и более быструю работу в сетях 5G. Новый чипсет содержит технологию 5G UltraSave, позволяющую эффективно и экономно расходовать заряд аккумулятора при использовании более быстрой полосы пропускания.

MediaTek Dimensity 1000+ также имеет функцию MediaTek Miravision, которая улучшает рендеринг 4K с помощью APU 3.0, а также обеспечивает поддержку HDR 10+. В чипсете также присутствует технология HyperEngine 2.0, которая обеспечивает подключение с малой задержкой к беспроводным устройствам, таким как Wi-FI, наушники и игровые аксессуары. Кроме того, чипсет оперативно переключается между сетями 5G и 4G, чтобы снизить энергопотребление и использование ресурсов смартфона, а WiFi и Bluetooth используют новую технологию защиты от помех для безупречной параллельной передачи.

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Многие думали, что такой чип будет дороже, чем предстоящий Snapdragon 875 и сомневались, сможет ли он конкурировать с последним. Ли Яньцзи, руководитель MediaTek, сказал: "То, что мы можем сделать, это запустить чипы 5G, которые будут более конкурентоспособными, имеют больше преимуществ в производительности и будут иметь больше преимуществ в потреблении энергии, чем другие конкуренты. На этом рынке наши партнеры должны узнавать нас. Рынок продолжает развиваться, и конкуренция никогда не остановится. Я думаю, что MediaTek полностью готов".

Таким образом, Redmi K30 Ultra с кодовым названием "cezanne" может быть первым смартфоном Redmi, поставляемым с чипсетом серии Dimensity 1000. Кроме того, код MIUI 12 также показал, что этот телефон будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой и всплывающей селфи-камерой.

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Помимо этого, грядущий смартфон Redmi будет оснащен AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, будет иметь сенсор отпечатков пальцев на экране, а также аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.