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Небольшие телефоны давно не в моде. Всё больше потребителей при выборе нового смартфона склоняются в сторону моделей с экранами от 6 дюймов и выше, но все же еще существует значительный рынок для мобильных телефонов с небольшим размером экрана. Президент Redmi Лу Вейбинг размышлял над размером телефона и разместил изображение iPhone 4 (4,54-дюймовый корпус и 3,5-дюймовый дисплей) над Redmi Note 8, который выглядит огромным по сравнению с миниатюрным iPhone.

Поскольку это пост Лу Вейбинга, а Xiaomi славится своими тонкими маркетинговыми уловками, неудивительно, что многие комментарии к этому посту были сосредоточены на возможности появления в будущем смартфона Xiaomi или Redmi с небольшим экраном. Просмотр комментариев показывает, что довольно часто упоминаются два конкретных устройства: Xiaomi Mi Mix 4 и Redmi K40. Небольшие телефоны от таких производителей, как Xiaomi, несомненно, будут популярны и будут соответствовать духу компании, как производителя, который любит вводить различные новшества, как и его постоянный источник вдохновения компания Apple.

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В то время как новости о предполагаемом Redmi K40 уже начали появляться в сети, есть предположения, что им может стать Xiaomi Mi Mix 4. С необъявленным устройством уже был связан целый ряд невероятных характеристик, включая зарядку мощностью 100 Вт, SoC Snapdragon 875, камеру разрешением 150 мегапикселей, 2K дисплей и другие. Компактный Mi Mix 4 был бы идеальным выбором для поклонников Xiaomi, которые любят бренд, но не хотят, чтобы из их заднего кармана торчала "лопата".

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Другой руководитель Redmi, Ван Тенг Томас, недавно объявил, что компания "рассматривает спрос на малые размеры", поэтому версия, что разрабатывается маленький телефон Xiaomi/Redmi вполне правдоподобна. Однако, неизвестно, сможет ли китайская компания собрать все мощные компоненты и функции, которые пользователи смартфонов ожидают от флагмана в наши дни, в телефон с небольшим экраном и общими размерами.