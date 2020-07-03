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Еще в феврале китайский промышленный гигант Xiaomi анонсировал флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Этот смартфон оснащается отличными камера и использует флагманский сенсор разрешением 108 мегапикселей. Однако оценка DxOMark возможностей его селфи камеры разочаровывает. По данным DxOMark, Xiaomi Mi 10 Pro набирает 83 балла в оценке селфи снимков. Этот результат позволяет разместиться смартфону в середине таблицы рейтинга, что, например, соответствует уровню смартфона Samsung Galaxy A71.

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Xiaomi Mi 10 Pro оснащен 20-мегапиксельным сенсором селфи камеры с размером пикселя 0,9 мкм, фиксированным фокусом и объективом с диафрагмой f/2. Он также поддерживает запись видео с разрешением 1080p на 30 к/с. Этот смартфон способен делать достойные снимки селфи. Тем не менее, его ограниченный динамический диапазон будет создавать резкие текстуры с высокой яркостью в высококонтрастных сценах. Вот заключение DxOMark: "Xiaomi Mi 10 Pro - одно из лучших устройств, которое мы тестировали на качество камеры, но, к сожалению, селфи-камера не совсем хороша. Она подойдет всем, кто хочет публиковать селфи или видео в социальных сетях и не слишком обеспокоен отсутствием динамического диапазона или системой стабилизации. Однако, если вы являетесь видеоблогером или просто хотите получать высококачественные изображения и видео с фронтальной камеры, то в данной ценовой категории у Xiaomi есть лучшие альтернативы".