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Ничто так не расстраивает пользователей ПК, как потеря ценной информации с жесткого диска, которая может произойти из-за человеческой ошибки или аппаратного сбоя. Тем не менее, все еще может быть возможность восстановить некоторые из этих файлов, поскольку многие удаления файлов включают удаление индекса файла до тех пор, пока этот блок хранения не будет перезаписан. Например, одной простой команды «удалить» в Windows недостаточно, чтобы безвозвратно удалить их с ПК. Для этого необходимо безопасно стереть диск, записав в него несколько нулей или другие данные в течение нескольких итераций, или физически уничтожить диск. Microsoft сделала процесс восстановления файлов немного проще с выпуском средства восстановления файлов Windows.

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Восстановление файлов Windows доступно в виде бесплатного приложения в Microsoft Store. Тем не менее, это не приложение в общем смысле этого слова, поскольку это инструмент командной строки. Хотя он использует интерфейс CLI, он очень удобен для новичков. После запуска инструмента у вас есть возможность выбрать файлы, которые вы хотите восстановить по имени, пути или расширению. Microsoft утверждает, что Windows File Recovery может восстанавливать данные не только с жесткого диска, установленного на вашем компьютере, но и из внешнего хранилища. Это означает, что вы можете использовать данный способ и с USB накопителями, картами памяти, внешними твердотельными накопителями и другими устройствами хранения, хотя Microsoft рекомендует использовать режим подписи для восстановления файлов из внешнего хранилища. Существуют также режимы Default и Segment для восстановления файлов с дисков в формате NTFS. На данный момент инструмент поддерживает диски, отформатированные в файловых системах NTFS, FAT, exFAT и ReFS, а также различные расширения файлов, такие как PNG, PDF, MP3 и MP4, и многие другие.

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Вы можете найти больше информации о том, как использовать инструмент, над чем он будет работать и какие файлы можно восстановить, на странице поддержки Microsoft, а также бесплатно загрузить Windows File Recovery из Microsoft Store. Для работы приложения необходимо использовать Windows 10 2004 или более позднюю версию.