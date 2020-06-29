Samsung Galaxy S21 может получить Snapdragon 865 вместо Snapdragon 875
Вчера стало известно, что будущий чипсет компании Qualcomm Snapdragon 875 слишком дорог. Так что компания Samsung, похоже, готовится внести некоторые коррективы в конфигурацию следующего поколения флагманов серии Galaxy S. Согласно сообщению @MauriQHD в Twitter, в Samsung обсуждается возможность использования процессора Snapdragon 865 в новой серии Samsung Galaxy S21. Как мы уже сообщалось, Xiaomi уже заказала первую партию чипсетов Snapdragon 875 по 250 долларов за штуку. Так что в некотором смысле это вполне логичное решение запустить следующий флагман на Snapdragon 865. Для сравнения, цена полного комплекта чипсета Snapdragon 865 составляет 150-160 долларов, а отдельного чипа 80 долларов соответственно. Таким образом, цены увеличиваются примерно на 100 долларов.
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Конечно, Samsung также может использовать процессор Snapdragon 865 только в младшей версии. Что касается других моделей, то процессор все еще может получить более новую версию. Кроме того, Samsung делает свои собственные чипсеты, а сложившаяся ситуация может стать идеальной для вывода Exynos 1000 на рынок.
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