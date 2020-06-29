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Вчера стало известно, что будущий чипсет компании Qualcomm Snapdragon 875 слишком дорог. Так что компания Samsung, похоже, готовится внести некоторые коррективы в конфигурацию следующего поколения флагманов серии Galaxy S. Согласно сообщению @MauriQHD в Twitter, в Samsung обсуждается возможность использования процессора Snapdragon 865 в новой серии Samsung Galaxy S21. Как мы уже сообщалось, Xiaomi уже заказала первую партию чипсетов Snapdragon 875 по 250 долларов за штуку. Так что в некотором смысле это вполне логичное решение запустить следующий флагман на Snapdragon 865. Для сравнения, цена полного комплекта чипсета Snapdragon 865 составляет 150-160 долларов, а отдельного чипа 80 долларов соответственно. Таким образом, цены увеличиваются примерно на 100 долларов.

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Конечно, Samsung также может использовать процессор Snapdragon 865 только в младшей версии. Что касается других моделей, то процессор все еще может получить более новую версию. Кроме того, Samsung делает свои собственные чипсеты, а сложившаяся ситуация может стать идеальной для вывода Exynos 1000 на рынок.

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Как известно, процессоры Samsung Exynos 1000 и Snapdragon 875 будут использовать архитектуру Cortex-X1. Но поскольку первая использует собственную 5-нанометровую технологию, она, несомненно, будет иметь большее экономическое преимущество. Кроме того, по слухам, процессор Samsung использует GPU AMD rDNA. В тесте, представленном в мае, Exynos 1000 показал более высокую графическую производительностью, чем процессор Snapdragon 865.