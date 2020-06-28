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Ни для кого не секрет, что флагманские смартфоны год от года становятся только дороже. Это происходит не только из-за колебания курса валют, но и по причине удорожания стоимости разработки и производства процессоров. Таким образом, если вы являетесь поклонником флагманских устройств, то стоит знать, что готовясь к покупке нового смартфона на будущем процессоре Snapdragon 875, стоит отложить большую сумму на новый гаджет. Согласно новому слуху, чипсет Snapdragon 875 может оказаться значительно дороже, чем его предшественник, несмотря на утечку предыдущих спецификаций, в которой упоминается, что грядущая SoC будет поставляться со встроенным модемом Snapdragon X60 5G.

В то время как чипсет Snapdragon 865, как сообщается, стоит от 150 до 160 долларов, то согласно слухам, Snapdragon 875 стоит уже 250 долларов. Например, по словам инсайдера Sleepy Kuma, в компании Xiaomi в настоящее время обсуждается стоимость своего следующий флагман, учитывая цену Snapdragon 875.

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И даже если соглашение между Xiaomi и Qualcomm будет достигнуто, это не значит, что цена Snapdragon 875 значительно снизится, не смотря на наличие встроенного модема Snapdragon X60 5G, который должен сэкономить затраты для производителей телефонов.

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Если предположить, что слух окажется правдой, то в 2021 году произойдет удорожание флагманов на ОС Android, что сделает линейку смартфонов 2020 года более привлекательной для покупки из-за снижения цен на существующие процессоры после запуска новых моделей.