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Ожидается, что новый смартфон Realme C11 появится в Малайзии и Индонезии 30 июня. Благодаря веб-сайту электронной коммерции Lazada, появилась возможность узнать спецификации Realme C11 и увидеть его изображения в хорошем качестве.

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Новый бюджетный смартфон отличается хорошим дизайном. Вертикальная компоновка блока камер исчезла. Вниз от квадратного блока камер проходит вертикальная широкая линия, в которой размещен большой логотип бренда Realme. На лицевой стороне расположен довольно компактный каплевидный вырез под фронтальную камеру, приемлемый для смартфонов начального уровня.

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Смартфон будет предлагаться в двух вариантах раскраски: Mint Green и Pepper Grey.

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Realme C11 оснащается большим 6,5-дюймовым дисплеем с с разрешением HD+. За работу смартфона отвечает чипсет Helio G35. Устройство станет первым в мире смартфоном на SoC Helio G35. Компанию новому чипсету составят 2 Гб или 3 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 32 Гб с возможностью увеличить её с помощью слота для карт памяти micro SD.

На задней стороне смартфона расположены две камеры. Основной датчик имеет разрешение 13-мегапикселей, а датчик глубины получил 2-мегапиксельный сенсор. Предполагается, что на фронтальной части смартфона в каплевидном вырезе находится 5-мегапиксельный или 8-мегапиксельный сенсор.

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Поддерживать работу Realme C11 будет аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч без поддержки быстрой зарядки. В качестве операционной системы будет выступать ОС Android 10 с собственной оболочкой компании.

Realme C11 доступен для предварительной регистрации на сайте Lazada. Однако цены на данный момент не известны.