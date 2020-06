Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Студия CD Projekt Red продемонстрировала новый рекламный ролик и рассказ о механизме "взлома мозгов" в игре Cyberpunk 2077. Также было выпущено 16 минутное 4K видео, которое дает представление о некоторых новых персонажах, вождении, стрельбе и Бесплодных землях, окружающих Ночной город.

Сотрудники Digital Foundry также посмотрели отснятый материал, и вы можете послушать их результаты ниже, правда на английском языке.

В целом, ребята из DF были под впечатлением от увиденного, поскольку Cyberpunk 2077 предлагает уровни детализации, которые вы можете увидеть в самых лучших играх AAA класса, например God of War или The Last of Us Part II. Да, есть некоторые огрехи уровня детализации, особенно во время вождения автомобиля, но будем надеяться, что к финальному релизу игры всё (или почти всё) будет работать отлично.

Одна вещь, которая огорчает, глядя на представленное видео, так это отсутствие трассировки лучей. Компания NVIDIA заявляла, что Cyberpunk 2077 будет включать технологию трассировки лучей и поддержку DLSS 2.0 при запуске, но ребята из Digital Foundry не увидели доказательств этого в ролике. Кажется, вместо этого используются технологии screen space reflections и ambient occlusion. Таким образом, Cyberpunk 2077, как бы хорошо ни выглядела сейчас, будет выглядеть еще лучше при запуске с поддержкой полной трассировки лучей.

После нескольких отсрочек выпуска игра Cyberpunk 2077 должна выйти на ПК, Xbox One и PS4 19 ноября. Выпуск игры для Google Stadia также находится в разработке, а в 2021 году ожидаются улучшенные версии игры для консолей Xbox Series X и PS5.