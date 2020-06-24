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ELSA представила две графические карты GeForce RTX 2070 Super Erazor X и Super SAC

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 Малоизвестная в наших краях компания ELSA представила две новые видеокарты, основанные на GPU RTX 2070 Super, и обе имеют разную тактовую частоту по сравнению с эталонной видеокартой RTX 2070 Super. Обе эти карты называются Super Erazor X и Super SAC, и обе имеют конструкцию с двумя вентиляторами с задними панелями.

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  Младшей из новинок является ELSA RTX 2070 Super SAC с базовой тактовой частотой GPU 1605 МГц и тактовой частотой 1770 МГц в boost режиме.Остальные характеристики карты соответствуют референсной GeForce RTX 2070 Super. Хотя эта карта имеет немного более медленные тактовые частоты, она компенсирует это более тонкой компоновкой, облегчая подключение других компонентов системы в слоты под этой картой. ELSA RTX 2070 Super SAC также имеет четыре тепловые трубки диаметром 6 мм, которые охлаждаются двумя 90-мм вентиляторами SAC 2.

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 Самой быстрой из двух карт является ELSA RTX 2070 Super Erazor X. Эта видеокарта имеет повышенную тактовую частоту до 1815 МГц и оснащена задней панелью с логотипом ELSA. Данная видеокарта также имеет более крупную систему охлаждения, поскольку имеет четыре тепловые трубки диаметром 8 мм, которые охлаждаются двумя 90-мм вентиляторами SAC 3. Следует иметь в виду одну важную особенность, а именно то, что она оснащена 2,5-слотовым кулером, что делает возможность организации системы SLI немного проблематичной, по крайней мере на компактных материнских платах.

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 Заявлено, что Super SAC поступит в продажу в Японии 26 июня и будет стоить 670 долларов, а Super Erazor X получит ценник 760 долларов США, что несколько дороже других видеокарт GeForce RTX 2070 Super на рынке.

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