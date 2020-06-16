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Asus ROG Phone 2 был одним из самых мощных игровых телефонов в 2019 году, и его преемник - ROG Phone 3 снова может предложить невероятно высокую производительность. Предстоящее устройство появилось в списке TENAA, демонстрируя знакомый внешний дизайн, но обновленные внутренние части.

Игровой смартфон Asus ROG Phone 3 будет иметь разогнанный процессор Snapdragon 865. Ядро чипсета обычно работает на частоте 2,84 ГГц, но согласно списку TENAA, в ROG Phone 3 его частота повышена до 3,091 ГГц. Согласно информации TENAA, объем оперативной памяти телефона также увеличится до 16 Гб. Это сделает ROG Phone 3 третьим смартфоном в 2020 году после Samsung Galaxy S20 Ultra и Nubia Red Magic 5G с 16 Гб оперативной памяти.

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Смартфон получит 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, как и его предшественник. Частота обновления не упоминается, но можно ожидать, что телефон получит тот же экран с частотой 120 Гц, что и ROG Phone 2. Проверьте некоторые изображения из списка ниже.

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Новый игровой смартфон сохранит большую аккумуляторную батарею емкостью 6000 мАч и до 512 Гб встроенной памяти.

Как показывают изображения выше, на этот раз Asus добавит третью камеру. Никаких подробностей о новом датчике не упоминается, но основная камера, похоже, получит 64 мегапиксельный сенсор, в отличие от ROG Phone 2, который оснащался основной камерой с разрешением 48 мегапикселей. Кроме того, телефон ROG Phone 3 будет очень тяжелым, по-видимому, весит те же 240 г, что делает его почти на 20% тяжелее, чем Galaxy S20 Plus и на 8% тяжелее, чем S20 Ultra.

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Согласно имеющейся информации ROG Phone 3, имеет порт USB-C, через который будут подключаться наушники, так как у смартфона отсутствует 3,5 мм аудиоразъем. Это означает, что придется купить отдельный адаптер для использования 3,5-мм наушников с ROG Phone 3 или купить пару беспроводных наушников.

Смартфон получит ОС Android 10 из коробки и будет иметь собственный пользовательский интерфейс. Информация о цене отсутствует, но ожидается, что смартфон будет стоить около 1000 долларов с учетом разогнанного процессора и других функций.