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Первая дискретная видеокарта Intel с графическим процессором Xe DG1 была протестирована в 3DMark. Замеченный инсайдером TUM_APISAK в тесте Firestrike, графический процессор Xe DG1 демонстрирует производительность, которая превосходит все существующие интегрированные графические процессоры, в то же время проигрывая дискретными платами начального уровня от AMD и Nvidia.

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В результате с утечкой результатов теста отсутствуют спецификации, но интересно то, что этот GPU был протестирован в паре с Core i9-9900K. Мы знаем, что Core i9-9900K не имеет встроенного графического процессора Xe, так что тестировалась явно плата с графическим процессором DG1.

Видеокарта на базе графического процессора Xe DG1 набрала 5960 баллов, что соответствует уровню GeForce GTX 950 или GeForce GTX 680. GeForce GTX 1050 по-прежнему является более быстрым чипом, чем Xe DG1 GPU, так как он набрал на 500-800 баллов больше в том же тесте. Линейка Polaris от AMD предлагает немного лучшую производительность, как у Radeon RX 560, результат которого на 200-300 баллов выше, чем у Xe DG1.

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Хотя производительность не вызывает особого энтузиазма, он дает нам представление о том, чего ожидать от более оптимизированной версии графического процессора Xe DG1, которая будет использоваться в ноутбуках во второй половине 2020 года. Необходимо учитывать, что все графические платы Xe DG1 являются либо тестовыми моделями, либо SDV (средства разработки программного обеспечения) и не будут запущены в розничную продажу. Если Intel сможет оптимизировать графическую производительность в конечном продукте, то сможет соответствовать видеокартам начального уровня от AMD и NVIDIA. Например, процессор Ryzen 7 4800U с 8 CU, работающими на частоте 1750 МГц и мощностью 25 Вт, набирает около 3543 баллов в том же тесте, что дает графическому процессору Intel Xe DG1 преимущество примерно в 70% по сравнению с 7-нм графическим процессором Vega от AMD. Но, учитывая, что это настольная карта, которая потребляет больше энергии, чем 28 ваттный процессор Tiger Lake, то интегрированные чипы Xe DG1 могут обеспечить повышение производительности от 20 до 40% по сравнению с мобильным решением AMD.

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MX350 на основе Pascal набирает около 4500 баллов, что на 32% меньше, чем у Intel Xe DG1. Для сравнения производительности Intel Xe DG1 с другими картами можно посмотреть таблицу ниже:

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Графический процессор Intel Xe DG1 включает 96 EU (стандартная конфигурация для дискретного GPU Xe-LP) с 768 ядрами с тактовой частотой около 1,5 ГГц с производительностью 2,3 TFLOP. Также имеется 3 ГБ памяти, которая может быть оснащена 96-битной или 192-битной шиной. 96-битная шина более вероятна, если учесть, что карта выполнена в очень компактном форм-факторе. Другие детали, такие как текстурные блоки и ROP, пока неизвестны.

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Intel также выпустила свои первые оптимизированные драйверы для Xe GPU, которые показывают, что компания очень серьезно подходят к запуску первого дискретного GPU. Через пару месяцев выйдут первые ноутбуки на процессорах Tiger Lake с графическими процессорами Xe DG1. Для тех, кто ждет большей производительности от чипов Intel, следует дождаться Xe DG2, которые станут основой карт высокого класса.