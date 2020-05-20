Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Сегодня появилась информация от igor'sLAB о процессорах AMD Ryzen 4000 с кодовым обозначением Vermeer, являющихся будущими конкурентами процессоров Comet Lake-S от Intel. Процессоры Vermeer не будут иметь встроенной графики и получат в свое распоряжение не менее 8 ядер.

Согласно igor'sLAB, 16-ядерный образец имеет более высокую базовую тактовую частоту, чем Ryzen 9 3950X, но более низкую boost частоту. В частности, образец имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц и может повысить её до 4,6 ГГц, что на 200 МГц выше в базе, чем у Ryzen 9 3950X, но на 100 МГц меньше в boost режиме. Кроме того, igor'sLAB утверждает, что 8-ядерный образец получил базовую тактовую частоту 4 ГГц и boost частоту 4,6 ГГц.

реклама

Стоит иметь в виду, что описываемые образцы относятся к ревизии A0, поэтому они не обязательно отражают спецификации финальных процессоров. Следовательно, розничные 8-ядерные и 16-ядерные процессоры Vermeer могут иметь более высокие базовые тактовые частоты. Ожидается, что 16-ядерный процессор станет преемником Ryzen 9 3950X, аналогично, 8-ядерный образец заменит либо Ryzen 7 3700X, либо Ryzen 7 3800X.

Ходят слухи, что архитектура Vermeer позволит получить 15-17% прирост IPC по сравнению с нынешними процессорами архитектуры Zen 2.