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Многие полагают, что компания Microsoft занимается лишь разработкой операционных систем, специализированного офисного программного обеспечения, а также развитием и поддержкой своих игровых консолей Xbox. На самом деле круг интересов корпорации Microsoft очень разнообразен. Так, например, компания провела трансляцию конференции Build 2020 в режиме онлайн для разработчиков со всего мира. На данной конференции среди прочего Microsoft объявила о работе над новым суперкомпьютером, предназначенным для компании OpenAI, которая работает над созданием искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence). Новый суперкомпьютер является частью облачной инфраструктуры Microsoft Azure и позволит разработчикам из OpenAI проводить обучение очень масштабных и сложных облачных моделей машинного обучения. Создаваемый Microsoft суперкомпьютер считается пятым по мощности в мире. В состав новой вычислительной машины входят более 285 000 процессорных ядер и 10 000 графических процессоров, а каждый сервер с графическими ускорителями имеет пропускную способность 400 гигабит в секунду.

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Подробная информация не была обнародована, и остаются не известны конкретные спецификации оборудования, какие процессоры и графические процессоры используются в этом суперкомпьютере, но можно предположить, что новинка будет использовать новейшие графические процессоры компании Nvidia A100 на архитектуре Ampere. Таким образом остается неизвестным и точное значение производительности вычислительной машины, так как запись о ней на веб сайте Top500 еще не появилась.