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Компания MediaTek представила обновленную 5G платформу для смартфонов премиум класса SoC Dimensity 1000+ (или 1000 Plus). Обновленная версия может похвастаться рядом функций, предназначенных для дальнейшего повышения ее флагманского потенциала.

MediaTek обошла Qualcomm, выпустив усовершенствованный вариант своего самого быстрого и мощного мобильного процессора. Эта новая SoC Dimensity 1000+ имеет ту же конфигурацию из четырех ядер Cortex-A77, четырех ядер Cortex-A55 и графического процессора Mali G77 MP9, что и оригинальный Dimensity 1000, при этом он поддерживает четырехканальную память стандарта LPDDR4X и получил новую версию технологии HyperEngine v2.0. Данная технология оптимизирует скорость работы каждого компонента SoC Dimensity 1000+: центрального процессора, графического процессора, оперативной памяти и других систем. Dimensity 1000+ также предлагает технологию MediaTek 5G UltraSave, которая позволяет экономить до 32% заряда аккумуляторной батареи при использовании встроенного в чипсет модема New Radio (NR).

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Кроме того, Dimensity 1000+ позволяет модему объединять 2 входящие радиолинии с частотой до 6 ГГц со скоростью 4,7 Гбит/с для нисходящей линии связи и 2,5 Гбит/С для восходящей линии связи. Dimensity 1000+ также теперь поддерживает Voice over NR (или Vo5G).

Первым брендом смартфонов на новом чипсете должен стать iQOO. Его грядущее устройство может иметь максимальную частоту обновления дисплея чипсета 144 Гц, функцию обеспечения качества изображения MiraVision, которая преобразует видеоданные SDR в HDR. Однако компания MediaTek и представители iQOO не упомянули дату появления и стоимость этого первого Смартфона на платформе Dimensity 1000+.

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