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Состояние HTC как производителя смартфонов в последнее время не внушает оптимизма. Тем не менее, компания недавно предприняла попытку оживить свою серию смартфонов Wildfire. Теперь, по слухам, планируется аналогичная перезагрузка для линейки Desire. Новое устройство, с которым HTC это сделает, называется Desire 20 Pro.

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Данная утечка основана на информации результата тестирования Geekbench 5 для устройства, получившего обозначение HTC 2Q9J10000. Это достаточно правдоподобный номер новой модели от этого тайваньского производителя. Например, у смартфона U12 он имел вид 2Q55100. Судя по описанию смартфон работает на операционной системе Android 10 и имеет 6 Гб оперативной памяти. Сердцем смартфона является не названная SoC компании Qualcomm, работающая на частоте 1,8 ГГц. Если судить по идентификатору, то процессор должен принадлежать процессорами Snapdragon 600-й серии. Оценка производительности Desire 20 Pro, позволяет предположить, что смартфон работает на SoC Snapdragon 660. Таким образом, этот смартфон может конкурировать с Xiaomi Mi A3 или Redmi Note 7. Это было бы хорошо для HTC, если бы эти телефоны были выпущены в прошлом году.