Lian Li представила компьютерные столы DK-05F и DK-04F с электрохромной поверхностью
Компания Lian Li, являющаяся одним из лидеров в производстве компьютерных корпусов с оригинальным исполнением и функциональностью, представила обновленные компьютерные столы DK-05F и DK-04F, которые пришли на смену моделям DK-05 и DK-04. Обе новинки получили столешницу, изготовленную из электрохромного стекла, применяемого во многих отраслях промышленности, офисах, автомобилестроении и авиации. Электрохромное стекло позволяет регулировать прозрачность и четкость рабочей поверхности, витрин, зеркал и многого другого. В компьютерных корпусах серии DK, изготовленных в виде столов, Электрохромное стекло позволяет регулировать прозрачность рабочей поверхности или ее размытость. Каркас стеклянной крышки может быть оснащен полосами ARGB, поэтому стеклянная крышка также действует как полупрозрачный рассеиватель подсветки. В обновленной версии корпусов DK-05F и DK-04F на передней панели появился специальный пульт для настройки подсветки, прозрачности стекла и скорости вентилятора.
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рекламаЕще одним изменением в моделях DK-05F и DK-04F стала новая конструкция съемного лотка для материнской платы. Теперь лоток отделяется от остальной части внутреннего шасси, так что он удерживает только заднюю панель ввода-вывода материнской платы и слоты расширения, что позволяет не вытаскивать блок питания вместе с ними, как на оригинальных моделях DK-05 и DK-04. Остальные наборы функций идентичны их оригинальным аналогам. DK-05F предназначен для сборок с двумя независимыми системами размера ATX внутри, в то время как младшая модель DK-04F предназначена для сборок на базе одной материнской платы. Стоимость новинок на данный момент не известна, предыдущие версии стоили около 1000 долларов.
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