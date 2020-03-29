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Процессор Intel Core i3-10100T поколения Comet Lake-S для настольных ПК был обнаружен во время тестирования в UserBenchmark. Тестовый процессор находился в составе компьютера Dell Precision 3640 Tower, который имел 32 Гб оперативной памяти и быстрый SSD накопитель. Процессор Core I3-10100T является 4 ядерным, 8 поточным чипом с TDP 35 Вт. Производительность i3-10100T в одноядерных и двухъядерных тестах указывает на то, что он может стать вполне конкурентоспособным в бюджетном секторе.

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Intel Core i3-10100T был замечен пользователем Twitter Tum Apisak. Средняя оценка, присуждаемая процессору Comet Lake, составила 67,9%, что в тесте считается хорошим результатом.

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В базе данных эталонных тестов для Comet Lake Core i3-10100T указана базовая тактовая частота 3,0 ГГц, а в режиме Boost значение тактовой частоты составляет 3,5 ГГц. С результатами тестирования вы можете ознакомиться, взглянув на изображение выше.

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Результаты тестирования не впечатляют, но нужно учитывать, что процессор Intel Core i3-10100T находится в бюджетном секторе линейки чипов Comet Lake-S. Согласно некоторым утечкам информации этот процессор будет стоить всего 129 евро (~ 143 доллара США). По этой цене семейство Intel Comet Lake-S начального уровня может предложить некоторую конкуренцию на рынке бюджетных процессоров.