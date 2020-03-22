В Android 11 может появиться функция двойного касания
В прошлом месяце, после официального выпуска Android 11 Developer Preview 1, разработчики представили новую функцию под названием "Columbus", которая позволяет пользователям смартфонов двойным касанием на задней панели смартфона активировать различные действия в приложениях. После появления Android 11 Developer Preview 2 данная функция все еще работает. Есть основания полагать, что Google тестирует эту функцию в смартфонах Pixel 3 XL, Pixel 4 и Pixel 4 XL. Кроме того, Google добавил две новые операции с жестами для "Columbus", которые позволяют делать снимок экрана и входить в интерфейс многозадачности.
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Новая функция жестов не требует специального оборудования для работы, она использует данные акселерометра и гироскопа устройства, чтобы определить двойное прикосновение пользователя по задней панели устройства. Для уменьшения потребления энергии и несанкционированного срабатывания эти жесты с двойным касанием имеют защиту, которая в некоторых случаях не позволяет запускаться приложениям (например, при выключенном экране).
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На данный момент жесты "Columbus" могут запускать следующие действия: таймер выключения, запуск камеры, запуск Google Assistant, воспроизведение / пауза медиа файлов, сворачивание строки состояния, отклонение входящих звонков, отключение будильника, делать снимки экрана, входить в в интерфейс многозадачности.
рекламаДанная функция выглядит достаточно интересно и может быть благосклонно встречена пользователями, если удастся её реализовать не только в смартфонах Pixel, но и в других гаджетах на базе ОС Android. Небольшое видео с работой данной функции можно посмотреть по этой ссылке.
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