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AMD сегодня представила свою новую серию процессоров Ryzen Mobile. С новыми процессорами Ryzen 4000 компания AMD обещает преимущество над конкурирующими чипами Intel.

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Ядра Zen 2 компании уже используются в линейке настольных процессоров Ryzen 3000, теперь их отличная производительность доступна на мобильных компьютерах. Старший менеджер по продуктам AMD Скотт Станкард сказал: "Новые процессоры Ryzen 4000 наконец-то дают AMD преимущество над Intel, когда дело доходит до однопоточной производительности. Zen 2 позволяет увеличить производительность системы на 25%, что позволяет серии Ryzen 4000 окончательно опередить Intel по однопоточной производительности. Что касается многопоточной производительности, то Ryzen 4000 также занимают лидирующие позиции в качестве единственных процессоров, предлагающих 8 ядер и 16 потоков в ультратонких устройствах. Новая серия Ryzen 4000 также усиливает лидерство AMD в области мобильной графики по сравнению с Intel."





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Новый прирост производительности достигается при одновременном повышении энергоэффективности благодаря 7-нм техпроцессу и поддержке памяти LPDDR4X. Новый 7-нм техпроцесс позволяет снизить энергопотребление до 25% и повысить производительность на ватт в 2 раза.

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AMD представляет новые процессоры Ryzen и предлагает значительное повышение производительности для игровых ноутбуков:

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Что касается конкретных моделей ноутбуков с новой серией Ryzen 4000, то в этом году AMD рассчитывает на более чем 100 систем, работающих на новых процессорах.