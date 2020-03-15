Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня предлагаю вашему вниманию Топ-5 смартфонов марта 2020 года стоимостью до $ 500 по версии портала Gizchina.

реклама

Начнем с недавно выпущенного смартфона Redmi Note 9 Pro Max, который, будучи скорее средним, а не флагманским представителем умных телефонов, будет находиться в нижней части нашего ценового диапазона со стоимостью чуть более 200 долларов. За относительно низкую цену покупатель получает смартфон с новейшим чипом Qualcomm Snapdragon 720G, 6 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 64 Гб встроенной памяти UFS 2.1, расширяемой с помощью карточек microSD. Смартфон оснащен очень большим 6,67 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, что делает его отличным устройством для игр или мультимедиа. За фотографические возможности смартфона Redmi Note 9 Pro Max отвечает модуль из четырех камер. В их число входят: основная 64 Мп AI-камера с 1/1,7 дюймовым CMOS-датчиком, 8 Мп широкоугольная камера, 5 Мп камера для макросъемки с фокусным расстоянием 2 см и 2 Мп датчик глубины. Спереди смартфон оснащен 32 Мп селфи камерой. За питание в смартфоне отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой 33 Вт зарядки.

реклама

Далее следует смартфон Realme X2 Pro, который занимает почетное второе место в списке, поскольку он по-прежнему является одним из смартфонов с отличным соотношением характеристик и цены. Смартфон работает на очень мощном мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus, может оснащаться 8 Гб оперативной памяти со 128 Гб внутренней памяти (есть вариант 12 Гб и 256 Гб). Realme X2 Pro оснащен большим 6,5 дюймовым дисплеем типа AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. С задней стороны смартфона находятся четыре камеры: основной 64 мегапиксельный сенсор, широкоугольный объектив на 8 мегапикселей, телеобъективна 13 мегапикселей и датчик глубины разрешением 2 мегапикселя. Спереди находится 16 мегапиксельная камера для селфи. Смартфон комплектуется большой батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт и работает на ColorOS 6.1 на базе ОС Android 9.

реклама

Vivo iQOO Pro также является очень интересным смартфоном стоимостью гораздо ниже 500 долларов. Телефон, как и предыдущий, оснащен очень хорошей SoC Qualcomm Snapdragon 855 Plus с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти стандарта UFS 3.0. Мобильный телефон Vivo может похвастаться 6,41-дюймовым AMOLED Full HD+ дисплеем, оснащен 12 мегапиксельной камерой для селфи. На задней стороне расположился блок из основной 48 мегапиксельной камеры, широкоугольной камеры разрешением 13 мегапикселей и 2 мегапиксельным датчиком глубины. Vivo iQOO Pro имеет чип NFC и оснащен аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

реклама

Следующим по списку расположился смартфон OnePlus 7T. Смартфон теперь доступен по цене менее 500 долларов, при этом он оснащен всё тем же мощным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб быстрой памяти стандарта UFS 3.0. Смартфон имеет большой 6,55 дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц. На тыльной стороне расположены три камеры: основная 48 мегапиксельная, 12 мегапиксельный телеобъектив и 16 мегапиксельный широкоугольный сенсор. На передней панели в каплевидном вырезе располагается 16 мегапиксельная камера для селфи. OnePlus 7T работает на оболочке Oxygen 10 на базе Android 10 и питается от аккумулятора емкостью 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

реклама

Замыкает топ-5 смартфон Honor Nova 6. Аппарат оснащен одной из лучших SoC HiSilicon KIRIN 990, построенной на 7-нм технологическом процессе. Honor Nova 6 комплектуется 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, оснащен большим 6,57-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ с двумя камерами в верхнем левом углу разрешением 32 Мп и 8 Мп. На задней панели устройства расположились основная камера на 40 мегапикселей, 8 мегапиксельный телеобъектив и 8 мегапиксельная широкоугольная камера. Honor Nova 6 оснащен аккумулятором емкостью 4100 мАч с поддержкой Huawei Super Fast Charge мощностью 40 Вт, а работает смартфон на ОС Android 10.