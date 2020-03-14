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Если вы ищите себе недорогой, но достаточно хороший смартфон китайских производителей, то ниже представлены лучшие, по мнению ресурса gizchina, представители данной категории.

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Недавно выпущенный смартфон Realme C3 предлагает невероятную аппаратную конфигурацию для своего ценового сегмента, которая включает довольно мощный процессор MediaTek Helio G70, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, расширяемой с помощью карточек microSD. Фотографические возможности представлены двумя задними камерами с разрешением 12 Мп и 2 Мп для создания эффекта боке. На передней панели находится один 5 Мп сенсор селфи камеры.

Кроме того Realme C3 оснащен большим 6,5 дюймовым экраном с разрешением HD+, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч, а в качестве операционной системы выступает Android 10 с собственной оболочкой RealmeUI.

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Несмотря на то, что Redmi 8A с процессором Qualcomm Snapdragon 439 менее мощный, чем Realme C3, он по-прежнему является хорошим вариантом для рассмотрения при покупке недорогого смартфона. Он комплектуется большим 6,22 дюймовым HD+ дисплеем. На задней стороне смартфона расположен один, но достаточно хороший 12 мегапиксельный объектив с датчиком изображения Sony IMX 363 и апертурой f/1.8. В качестве камеры для селфи используется 8 мегапиксельный сенсор. Отличительной особенностью данного смартфона является его отличная автономность. Redmi 8A оснащается аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 Вт через порт USB Type-C.

3. HUAWEI HONOR PLAY 3E

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Если вы являетесь поклонником EMUI, то смартфон Honor Play 3e станет отличным выбором в категории до $100. Аппарат комплектуется небольшим, по современным меркам 5,71 дюймовым дисплеем, оснащен SoC MediaTek Helio P22, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней расширяемой памяти. Смартфон также имеет одну основную заднюю камеру с разрешением 13 Мп с апертурой f/1.8 и фронтальную камеру для селфи разрешением 5 мегапикселей. Телефон питается от аккумулятора емкостью 3020 мАч и работает на базе ОС Android 9.

4. UMIDIGI A5 PRO

Следующим в топ-5 марта 2020 года следует смартфон UMIDIGI A5 Pro, который оснащен большим 6,3 дюймовую экраном с разрешением Full HD+ и хорошим мобильным процессором начального уровня Mediatek Helio P23, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти. В UMIDIGI не стали экономить и установили на задней панели целых три камеры: основную 16 мегапиксельную с датчиком Sony IMX398, 8 мегапиксельный сверхъширокий объектив с датчиком Samsung S5K4H7 и 5 мегапиксельный датчик. На передней панели располагается 16 мегапиксельная камера Samsung S5K3P3. UMIDIGI A5 Pro оснащен ёмкой батареей на 4150 мАч и работает на ОС Android 9.0.

5. Leagoo Z15

Завершает сегодняшний топ-5 смартфон Leagoo Z15, он оснащен маломощным и устаревшим восьмиъядерным процессором MediaTek MT6580M, 2 ГБ оперативной памяти и всего 16 ГБ встроенной памяти, расширяемой с помощью microSD. Кроме того Leagoo Z15 оснащен 5,99 дюймовым дисплеем с разрешением всего 480 x 960 пикселей, окруженным довольно толстыми верхней и нижней панелями. На задней панели расположены два объектива камер с разрешением 8 Мп и 2 Мп, а на передней панели располагается 8 мегапиксельная камера. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3000 мАч. Работает смартфон на ОС Android 8.1 Oreo Go Edition. По всем параметрам смартфон звезд с неба не хватает, но и цена у него всего $45.