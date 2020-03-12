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Не для кого ни секрет, что в минувший понедельник всеми наш любимый деревянный рубль приказал долго жить и покатился вниз после падения цены на нефть. Казалось бы наше правительство заявляло о том, что стоимость рубля уже не зависит от цены за баррель, но реальность отказалась слушать слова сильных мира сего. Спешу "обрадовать" тех, кто хотел закупить свеженькое компьютерное железо, но, по каким-либо причинам сделать этого не успел и не следил за ценообразованием в российских магазинах компьютерной техники. Цены на компьютеры и комплектующие поползли вверх, причем скорость подъема цен намного опережает катящийся в пропасть рубль.

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Жадность наших ретейлеров не знает границ. Просмотрев сайты основных продавцов компьютерной техники и сравнив цены до и после "черного понедельника", я немножко опешил. Такой наглости, как у наших продавцов, наверное, больше нет ни у кого. С прошлой недели стоимость вечно зеленого доллара выросла примерно на 8 рублей, но цены на комплектующие в магазинах изменились на некоторые позиции товаров на десятки процентов. Например, в феврале я приобрел в магазине, название которого состоит из 3-х английских букв, видеокарту Gigabyte GeForce 1650 Super за 12500 рублей, а сегодня вы сможете купить её, отдав почти 16499 рублей, а SSD того же производителя, купленный мной в августе 2019 года за 1450 рублей, теперь стал стоить вообще в два раза дороже.

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Конечно всё это очень не красиво и печально. Надеюсь настанут времена, когда совесть будет иметь больший вес, чем жажда наживы и алчность продавцов.