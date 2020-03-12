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С появлением APU Ryzen 4000 и графических процессоров Navi игровые ноутбуки на основе чипов AMD стали намного более конкурентными по отношению к дорогостоящим мобильным компьютерам, использующим связку процессоров Intel и графических карт NVIDIA. Компания AMD в мобильном сегменте может предложить лишь два графических ускорителя: Radeon RX 5500M и RX 5600M. Первый чип конкурирует с NVIDIA GTX 1650, а второй наиболее близок к NVIDIA GTX 1660 Ti.

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Инсайдер _rogame поделился результатом тестирования в приложении 3DMark игрового ноутбука с процессором Ryzen 7 4800H и GPU Radeon RX 5500M, а также сравнил его производительность с ноутбуком на основе Intel Core i9-9980HK в связке с NVIDIA GTX 1650.

Ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.

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В целом, комбинация Ryzen 7 4800H и Radeon на 30% быстрее, чем альтернативная связка Intel Core i9-9980HK и NVIDIA GTX 1650. При более внимательном рассмотрении результатов видно, что разница в процессорной производительности не сильно различается и составляет всего 5,6% в физическом тесте, но в графическом тесте Radeon RX 5500M на 30-35% быстрее, чем NVIDIA GTX 1650, что приводит к общему выигрышу в 30% для ноутбука с комплектующими от AMD.

В настоящее время связки AMD Ryzen / NVIDIA GTX 16ХХ достаточно популярны благодаря отличному соотношению цены и качества, но с появлением мобильных графических процессоров Navi, таких как 5500M и 5600M, компания AMD получит возможность увеличить свою долю прибыли в мобильном сегменте. Ожидается, что ноутбуки на базе Ryzen 4000 появятся в продаже к концу этого месяца.