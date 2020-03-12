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Вместо того, чтобы перейти на 7 нм техпроцесс, Nvidia, очевидно, будет использовать 10 нм техпроцесс компании Samsung для игровых графических процессоров следующего поколения Ampere.

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По ранним утечкам информации графические процессоры Ampere от Nvidia должны были выпускаться по 7-нм техпроцессу компании TSMC, и это имело смысл, если учесть, что AMD уже планирует выпустить свои графические процессоры второго поколения, произведенные по 7-нм нормам. Подтверждение данной факта должно было быть объявлено на GTC 2020, однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в планы Nvidia. Но сегодня появилась очередная утечка, утверждающая, что будущие игровые графические процессоры не будут основаны на 7 нм технологии, что позволит AMD, еще больше приблизиться в плане производительности продукции Nvidia, а возможно, благодаря RDNA2, вырваться в лидеры.

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Эта информация поступила от пользователя Twitter CorgiKitty, который утверждает, что следующее поколение графических процессоров из "зеленого лагеря" будут производится на фабрике корпорации Samsung с использованием 10 нм технологии. Что касается производительности, то можно ожидать улучшения производительности RT ядер, но выигрыш по сравнению с картами RTX 2000 может быть ниже 40%. Режим 2-way SLI будет доступен только на высокопроизводительной модели на базе чипа GA102, однако поддержка трассировки лучей станет доступна на всей линейке видеокарт, включая графические процессоры начального уровня, которые придут на смену GTX 1650.

Если данная информация подтвердится, то AMD может получить значительное преимущество благодаря усовершенствованному 7 нм процессу и улучшенной архитектуре RDNA2, а внедрение трассировки лучей, лишит компанию Nvidia козыря, благодаря которому многие потребители выбирали именно её продукцию.