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Сегодня стало известно, что компания Biostar решила перезапустить выпуск чипсетов серии H61 со своей новой материнской платой H61MHV2.

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Согласно появившейся информации Biostar H61MHV2 является платой формата Micro-ATX с одним дополнительным слотом расширения. В центре находится разъем для процессора LGA1155, который поддерживает все процессоры с данным сокетом, включая Core i7-3770K. Новинка имеет два разъема для установки оперативной памяти стандарта DDR3 с суммарным объемом 16 Гб и частотой до 1600 МГц.

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Компоновка платы выполнена довольно необычно. Слоты памяти находятся сверху, сокет процессора повернут на 90 градусов, а чипсет на 45 градусов. Странным выглядит расположение 24-контактного разъем ATX в верхнем правом углу над слотами памяти, а 4-контактный разъем EPS вообще неудобно расположился между процессором и задней I/O панелью. Конечно на плате отсутствуют такие вещи как USB 3.0 или USB Type-C, слоты M.2 или PCIe 4.0. Даже порты SATA относятся к старому типу SATA II с полосой пропускания всего 3 Гбит/с.

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Возникает вопрос по поводу необходимости выхода в продажу данной платы. Возможно умные головы в компании Biostar таким образом заботятся о владельцах устаревших платформ, ведь старые материнские платы имеют тенденцию выходить из строя быстрее многих других компонентов системы. Поэтому у довольно многих людей остаются исправные процессоры, но возникает проблема с поиском материнской платы для них. Как раз таким пользователям и пригодится героиня этой новости. Плата может стать хорошим выбором для новой жизни старого ПК при работе нетребовательных приложений и игр. Остаётся открытым лишь вопрос стоимости, а значит и целесообразности покупки данной платы.