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Обновление Windows 10 KB4532693 вызывает сбои загрузки компьютера

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   В последнее время с обновлениями операционной системы Windows 10 творится что-то невероятное, в каждом новом выпуске имеются какие-нибудь баги, приводящие к тем или иным проблемам в системе. Пару дней назад сообщалось, что обновление Windows 10 KB4532693, представляющее собой исправление безопасности с несколькими исправлениями, стало серьезным источником проблем для тысяч пользователей. По некоторым сведениям, это обновление удаляет файлы либо перемещает все данные с рабочего стола во временную папку. Сегодня появилась информация, что последнее обновление Microsoft может принести гораздо больше проблем, так пользователи сообщают, что обновление, которое ранее удаляло файлы, теперь вызывает сбои загрузки операционной системы.

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  Пользователи предупреждают, что Windows 10 KB4532693 часто приводит к невозможности загрузить компьютер после применения рекомендованного Microsoft исправления безопасности. Патч от 11 февраля вызывает синий экран смерти, а удаление патча является единственным способом восстановить систему.

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   ОС Windows 7 в плане обновлений была намного дружелюбнее к пользователям и предлагала больший контроль над каждым обновлением, так что можно было выборочно устанавливать нужный патч. В Windows 10 обновления безопасности и ежемесячные обновления устанавливаются автоматически, и очень часто бывают случаи, когда обновление приносит больше вреда, чем пользы.

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