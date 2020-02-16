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В то время, как все еще ожидают, что Intel официально представит свои настольные процессоры 10-го поколения Comet Lake, на китайской торговой площадке Taobao уже выставлены на продажу новые 14-нм чипы.

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Маркировка чипов, впервые опубликованная инсайдером @momomo_us, содержит подсказки о предназначении процессоров. "Q" означает, что чипы представляют собой квалификационные образцы (QS), которые Intel распространяет по OEM, ODM и ISV каналам, чтобы различные компании могли создавать свои собственные устройства. Если обычно бывает так, что несколько образцов попадает на различные торговые интернет магазины, то в данном случае вызывает много вопросов тот факт, что продавцу с Taobao удалось заполучить сотни таких QS чипов.

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В перечне чипов представленных Taobao упоминается о пяти новых настольных процессорах Comet Lake. Core i5-10400, Core i5-10500 и Core i5-10600K, которые, по слухам имеют шесть ядер и 12 потоков. Первые два имеют TDP 65 Вт, а Core i5-10600K - 95 Вт. В продаже также имеются Core i9-10900 и Core i9-10900K. Обе модели должны иметь 10 ядер и 20 потоков. Предыдущая утечка указывает, что Core i9-10900K имеет базовую частоту 3,7 ГГц и 5,1 ГГц в Boost режиме. Также ходит слух, что Core i9-10900K работает на частоте до 5,3 ГГц благодаря технологии Intel Thermal Velocity Boost (TVB) и имеет TDP около 300 Вт, несмотря на то, что Intel обещает TDP, равный 125 Вт.

По слухам, датой официального запуска чипов Comet Lake для настольных компьютеров является середина апреля, но внезапная волна утечек, возможно, свидетельствует о более близкой дате, чем ожидалось.