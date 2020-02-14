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Линейка процессоров Comet Lake-S для настольных ПК от компании Intel близка к выпуску, и в последнее время появляется всё больше информации о моделях процессоров, в неё входящих. Возможно, один из самых интересных фактов в серии Comet Lake-S заключается в том, что она обеспечивает повышение частоты и увеличение числа ядер, причем процессоры Core i9 самого высокого уровня получат 10 ядер. Благодаря гонконгскому инсайдеру Xfastest, появилась возможность увидеть первые снимки того, что может быть инженерным образцом будущего процессора Core i9-10900.

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Так как данный процессор не относится к "K" версии, то этот процессор не способен к разгону и имеет официальный фиксированный рейтинг TDP 65 Вт. По сравнению с 125 Вт "K" версией предстоящего Core i9-10900K, этот процессор будет выделять в два раза меньше тепла, что потребует менее мощного решения для охлаждения. Однако, в сети имеется информация о гораздо большем энергопотреблении предстоящей линейки процессоров от Intel. Процессор установлен в разъем LGA1200, предназначенным для процессоров серии Comet Lake-S и обеспечивает обратную совместимость для кулеров, поддерживающих LGA1151. В примере процессора, на изображении выше, мы видим маркировку на процессоре, которая подразумевает тактовую частоту 2,5 ГГц. Ранее ходили слухи, что эта версия ЦП имеет тактовую частоту 2,8 ГГц, однако это может быть ранний инженерный образец, учитывая, что на распределителе тепла процессора нет официальных обозначений и маркировок.