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Полтора десятка лет назад видеокарты компании Palit считались товарами категории NoName. На это были достаточно веские основания, так как произведенные ей видеокарты отличались низкой надежностью, посредственным качеством проектирования и сборки. Спустя годы очень многое поменялось, а компания Palit стала одним из лидеров на рынке видеокарт, предлагая отличную продукцию по ценам немного ниже конкурентов. Уже давно в линейке видеокарт Palit существует серия KalX, в которой выпускаются графические карты с пассивным охлаждением.

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Сегодня стало известно, что Palit выпустила очередную видеокарту в своей пассивной серии видеокарт KalmX, которой стала GTX 1650 KalmX. Palit GTX 1650 KalmX является компактной графической картой формата ITX длиной всего 178 миллиметров, которая была специально разработана для пассивных систем с нулевым уровнем шума, где тишина является главным и определяющим фактором. Благодаря крупному радиатору с множеством ребер и двум тепловым трубкам, система охлаждения должна быть способна рассеивать тепловыделение 75 Вт, которым обладает графический процессор Nvidia GTX 1650. Большая алюминиевая пластина полностью накрывает графический процессор и VRM для обеспечения стабильной и безопасной работы карты. Основанная на эталонном дизайне, эта карта имеет стандартную базовую частоту 1485 МГц и тактовую частоту 1665 МГц в boost режиме. Карта Palit имеет три порта, один из которых - HDMI 2.0b, а два других - DisplayPort 1.4a. Вся необходимая электроэнергия обеспечивается слотом PCIe, поэтому внешнего разъема питания карта не имеет.