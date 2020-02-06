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В сети появилась информация о загадочном процессоре Intel CC150. Один слух предполагает, что он обеспечивает работу серверов, на которых базируется сервис потоковой передачи игр Nvidia GeForce Now. И, согласно изображениям, он не соответствует номенклатуре продуктов компании Intel. Нет никаких упоминаний названия серии процессора на его теплораспределительной крышке, а только надпись "Intel Processor". Также на крышке имеется надпись "SRFBT", буква "S" в которой, говорит нам, что это производственный чип. Процессор также использует код L909E392, то есть этот конкретный образец был создан на малайзийском заводе Intel на 9-й неделе 2019 года.

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Дизайн чипа идентичен процессорам поколения Coffee Lake. Даже контакты и конденсаторы на задней панели процессора одинаковы. Есть вероятность, что чип отлично подойдет для существующих материнских плат LGA1151, если они были обновлены до прошивки, поддерживающей процессор. Предположительно процессор CC150 имеет 8 ядер, 16 потоков и 16 Мб кэш-памяти третьего уровня, что роднит его с Intel Core i9. Частота работы чипа составляет 3,5 ГГц при рабочем напряжении от 0,672 В до 1,008 В. Согласно скриншоту CPU-Z, процессор CC150 имеет тепловой пакет 95 Вт. Как и процессоры Intel F-серии, CC150, похоже, не имеет встроенной графики.

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Пользователь Zhihu протестировал CC150 в связке с материнской платой ASRock Z390 Extreme4 и 16 Гб оперативной памяти DDR4-2666.

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Процессор показал производительность на 15% быстрее, чем Intel Core i7-8700K в многопоточном тесте CPU-Z, благодаря наличию еще двух ядер. Тем не менее, однопоточная производительность i7-8700K была на 4% лучше, чем у CC150. I9-9900KF обеспечил на 22% большую производительность в многопоточном режиме и на 2% большую в однопоточном, чем CC150.

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С точки зрения энергопотребления, CC150 потребляет примерно столько же энергии, что и шестиядерный i5-9500. Хотя CC150 имеет 8 ядер и 16 потоков, его постоянная тактовая частота 3,5 ГГц позволяет ему потреблять меньше энергии.

На основании этих нескольких результатов испытаний невозможно сделать истинные выводы, не известно также как проводилось тестирование остальных задействованных процессоров. Но, судя по тому, что получилось, процессор CC150 выглядит так же, как и i7-9700K в многоядерных рабочих нагрузках с довольно скромным энергопотреблением, эквивалентным i5-9500.

Продавцы Taobao в настоящее время предлагают Intel CC150 за 2160 юаней, что составляет примерно $310.