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В сети появилась информация о новом патенте компании Samsung. В нем представлен дизайн для смартфона, верхний и нижний края которого имеют закругленную форму. Хитрость состоит в том, что дисплей является не цельным по всей фронтальной части смартфона, а состоит из трёх элементов, два из которых имеют закруглённую форму. На них предполагается размещать виртуальные кнопки, которые можно настраивать, исходя из предпочтений конкретного пользователя.

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На сегодняшний день компания Samsung, безусловно, больше остальных занята поиском новых идей в дизайне и эргономики смартфонов, хотя у каждого производителя есть своё видение дизайна, который получат будущие устройства.

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Представленное выше изображение было создано и опубликовано голландскими порталом Let’s Go Digital. Оно было получено на основании патента, поданного в 2019 году корейской фирмой в USPTO (орган по управлению интеллектуальной собственностью в США), который утвердил его 23 января 2020 года.

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Как было сказано ранее, экран состоит из трёх частей, которые визуально выглядят единым целым. Однако функционально они различаются. Центральная часть экрана имеет традиционный функционал, как у всех других смартфонов. Два других закруглённых сегмента дисплея могут применяться лишь для отображения уведомлений, виртуальных клавиш и контекстных ярлыков в соответствии с потребностями и отображаемыми приложениями. Таким образом, например, при просмотре видео или мобильном гейминге верхняя и нижняя части экрана задействованы не будут, по крайней мере при использовании не оптимизированных для такой формы приложений. Напомню, что подобное решение применялось на старых флагманах компании LG, например V20. Идея подобного дисплея вполне дееспособна, но найдёт ли она широкую поддержку - еще большой вопрос. Возможно даже сама Samsung не станет воплощать в реальности свою задумку, но запатентовать подобный дизайн, является вполне разумным решением, ведь никто не знает, в какую сторону повернет прогресс.