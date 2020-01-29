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За 10 лет в России приобрели 400 млн мобильных устройств на 3 трлн рублей

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 Согласно исследованию одного из ведущих российских ретейлеров электроники, за последние 10 лет жители России купили почти 400 миллионов телефонов и мобильных гаджетов, стоимость которых составила 3 триллиона рублей. Согласно статистике за 2010 год смартфоны приобрели 10% потребителей, а в 2019 году уже 75% продаж пришлось на смартфоны. Общее количество проданных смартфонов за 10 лет составило почти 213 миллионов штук, а сотовых телефонов почти 187 миллионов.

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 В течение указанного периода чаще всего первую строчку по количеству проданных устройств занимала компания Samsung. Первое место по продажам в 2010 году занял телефон Nokia 5230, а в 2019 первое место получил смартфон Galaxy A50 от компании Samsung. Если сравнивать их характеристики, то видно, что размер экрана увеличился с 3,2" до 6,4", разрешение камеры в среднем выросло в четырнадцать раз, а объем встроенной памяти достиг 64 Гб. За 10 лет произошла практически полная смена стандарта связи 3G на 4G, широкое внедрение получили дактилоскопические датчики и технология NFC.

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 Только в 2014 году в штучном исчислении смартфоны смогли превысить продажи обычных кнопочных телефонов. За прошедший 2019 год в России было продано около 30 миллионов смартфонов на почти 0,5 триллиона рублей, а это на 7% больше, чем было продано в 2018 году.

 Согласно исследованию, несмотря на то, что с 2012 года наблюдается снижение спроса на обычные телефоны, а в прошедшем году их купили в 3,5 больше чем планшетов и на 70% больше чем остальных мобильных гаджетов. Однако, не смотря на это за прошедший год потребители приобрели на 12% меньше кнопочных телефонов, что составляет 8,4 миллионов устройств на сумму почти 11 миллиардов рублей, а средняя стоимость обычных телефонов составила 1,3 тыс. рублей.

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