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Изображения предполагаемого прототипа XBox Series X появились в Twitter и игровом форуме Neogaf, намекая на различные порты, которые будут доступны на следующей консоли Microsoft. Представленное изображение кажется вполне натуральным, а не является творчеством одаренного 3D дизайнера. Абсолютно быть уверенным в подлинности фотографий быть нельзя, но они являются намного более реалистичными по сравнению с фальшивым рендером, который AMD использовала во время своей презентации на CES 2020. Надпись на задней панели гласит: "Прототип - не для продажи". Это свидетельствует о том, что дизайн не окончательный и может быть изменен в финальной версии консоли.

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На представленных изображениях видно оптический аудиопорт, два порта USB-A, Ethernet, разъем для кабеля питания и один порт HDMI. Для сравнения, у семейства Xbox One были два порта HDMI. Также имеется длинный прямоугольный слот, который, как предполагается, предназначен для диагностических отчетов и, скорее всего, не будет присутствовать в потребительской версии консоли. До выхода Xbox Series X еще несколько месяцев, поэтому розничная версия может выглядеть совсем иначе. Общая форма, тем не менее, идентична той, что Microsoft показала во время выставки The Game Awards в прошлом году.