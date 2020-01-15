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Будущая консоль от Microsoft Xbox Series X сможет запускать игры для ОС Windows, доступные в Microsoft Store. Как сообщает итальянский сайт Game-Experience, консоль Microsoft оснащена функцией под названием Windows Mode, что позволяет ей запустить специальную версию Windows 10. Пока мы не знаем каким образом будет реализована работа Windows Mode. Кроме того, сайт Gaming-Experience указывает, что игроки могут использовать непосредственно на своих приставках Xbox Series X некоторые онлайн магазины, такие как Steam или Epic Games Store, чтобы получить доступ к своей коллекции игр. Но, скорее всего, это маловероятно в том смысле, что Microsoft не будет заинтересована в открытии своей консоли конкурирующим магазинам. В любом случае, если эта информация будет подтверждена, то владельцы XBox Series X получат доступ к огромному каталогу игр и многим компьютерным эксклюзивам, например, к следующей части Age of Empires 4.

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По мере приближения выхода консоли, мы сможем узнавать всё больше точной информации о грядущей новинке от Microsoft. Несомненно, что наиболее достоверные сведения о новой XBox станут известны только на выставке E3 2020, где к консоли будет самое пристальное внимание в связи с отсутствием главного конкурента в лице компании Sony с её PS5. А нам остается лишь дождаться лета и скоротать эти месяцы ожидания за любимыми играми, ведь всем известно, что ни что так не ускоряет время, как отличная и интересная игра.