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По данным аналитической компании Sensor Tower, в прошлом году игроки потратили на мобильные игры миллиарды долларов по всему миру. Данные исследования показывают, что глобальные потребительские расходы на мобильные игры на устройствах Android и iOS в 2019 году составили невероятные 61,7 миллиарда долларов, что на 12,8% больше по сравнению с 57,4 млрд долларов в 2018 году.

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Общемировые расходы в размере 61,7 млрд долларов на мобильные игры составляют 74% от общих расходов игровой индустрии в 2019 году. Если брать результаты по платформам, то на системе iOS затраты потребителей на игровые приложения составили около 68% от общих расходов, а пользователи гаджетов на системе Android потратили около 84% денежных средств на игры от общих расходов.

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В 2019 году на устройства с операционными системами Android и iOS пользователи загрузили и установили около 42,1 миллиарда игр и других приложений, связанных с играми, что на 9,9% больше, чем в 2018 году.

На Android с помощью сервиса Google Play Store приходится 78% всех загрузок игр, а самыми популярными играми для платформы от Google стали Eat chicken и Garena Free Fire. На операционной системе iOS от Apple самой популярной игрой стал шутер Call of Duty. Компания Sensor Tower также отметила, что в индустрии мобильных игр процветает здоровая конкуренция, а в топ-20 общего количества загрузок игр в четвертом квартале 2019 года ни один из издателей игр не занимает более 3 позиций.