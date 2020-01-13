Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Поисковая система является одной из основных частей ОС Windows 10 и поддерживает File Explorer и другие приложения, которые помогают пользователю найти файлы, такие как документы, изображения или приложения. Однако, проблемы в работе поисковика в Windows 10 в последнее время встречаются всё чаще. Компания Microsoft недавно предложила ряд рекомендаций для пользователей, которые хотят исправить неэффективную работу приложения Windows Search.

реклама

Устранение неполадок Windows не обязательно является наиболее эффективным способом устранения проблем с Windows Search. Чтобы помочь пользователям справиться с возникающими неполадками поисковика, Microsoft начала работу над новым приложением под названием Indexer Diagnostics. По мнению Microsoft, этот инструмент должен помочь пользователям или администраторам устранять проблемы, связанные с поиском Windows, и анализировать проблемы индексации поиска. Приложение, которое в настоящее время находится в бета-версии, отображает информацию об индексаторе поиска Windows. Если поиск Windows перестает работать, то можно использовать приложение для перезапуска или сброса службы поиска. Пользователь также может узнать, проиндексировано ли конкретное приложение, файл или исполняемый файл поисковиком Windows. Если определенный файл не проиндексирован, он не будет отображаться в поиске Windows. На данный момент опция устранения неполадок позволяет пользователям только перезапустить или сбросить службу поиска.

реклама

Приложение можно загрузить отсюда или найти приложение в Microsoft Store. Также Microsoft недавно сообщила, что будущее обновление Windows 10 20H1 решит проблему высокой загрузки процессора и производительности.