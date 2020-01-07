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Компания Microsoft представляет новый алгоритм для индексации поиска Windows, который делает его более эффективным с точки зрения общей производительности системы, использования процессора и дисков. Изменения, включенные в Windows 10 версии 2004 (20H1), могут, наконец, устранить жалобы на высокую загрузку ЦП и дисков в ОС.

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Microsoft заявляет, что за последний год она провела обширное исследование для выявления критических проблем в Windows Search. Исследование показало, что чрезмерное использование диска и процессора является двумя основными проблемами производительности, с которыми сталкиваются пользователи. Служба поиска Windows или индексатор поиска обеспечивают поиск Windows во всех приложениях и в проводнике файлов на компьютере. Microsoft использует индексатор поиска для сканирования файлов, документов, изображений, видео, приложений и метаданных, чтобы быстро находить необходимую информацию.

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По умолчанию Microsoft ограничивает Windows Search сканированием папок, таких как документы, изображения, видео и рабочий стол. Режим Enhance позволяет включить в зону поиска все папки, кроме папок, используемых Windows, таких как System32.

Хотя индексатор поиска Windows важен, он вызывает чрезмерное использование дисков и процессоров. Microsoft, очевидно, знает о значительном замедлении работы системы, вызванном поиском Windows, и исправление будет включено в следующее обновление.

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По словам представителей Microsoft, Windows 10 версии 2004 будет включать новый алгоритм для обнаружения чрезмерного использования диска и других проблем с производительностью. Если обнаружены проблемы с производительностью, Windows 10 может ограничить любую активность индексации поиска, чтобы уменьшить вероятность замедлений. Microsoft заявляет, что служба индексатора поиска Windows будет приостановлена, когда загрузка ЦП превысит 80%, а использование диска превысит 70%, а также, когда включен игровой режим или если заряд аккумулятора на портативных устройствах составит менее 50%.

После установки Windows 10 версии 2004 можно ожидать, что устройства будут работать более плавно. Согласно недавнему отчету, Microsoft уже завершила работу над следующим выпуском, и 20H1 может быть выпущен уже в апреле или мае 2020 года.