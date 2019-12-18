Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi только недавно выпустила серию телефонов Redmi 8, включая Redmi 8A начального уровня. Эти телефоны в настоящее время пользуются довольно высоким спросом. Однако, появились первые сведения о будущем приемнике восьмой серии - смартфоне Redmi 9. Сообщается, что новинка получит не представленный в настоящее время мобильный процессор MediaTek Helio G70.

реклама

Redmi 8A и Redmi 8

реклама

Известно, что Xiaomi в основном комплектовала свои смартфоны чипами от компании Qualcomm, но периодически использует наборы микросхем от MediaTek, как, например, в первых Redmi Note, Redmi Note 2 и Redmi Note 3, а так же в Redmi 6 и новейшем Redmi Note 8 Pro, ставшим хитом продаж по всему миру. Если верить утечкам информации, то грядущий Redmi 9 станет очередным носителем SoC от MediaTek.

Судя по обозначению приписываемый смартфону процессор, как G90 и G90T будет относиться к специальной игровой серии. Это означает, что грядущий Redmi 9 сможет привнести в бюджетный сектор довольно производительный аппарат, который позволит приобщить к мобильному геймингу новых потенциальных игроков. Судя по появившейся информации, телефон будет иметь конфигурацию с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней памяти, хотя, наверняка, будут и другие варианты комплектации.

реклама

Redmi 9 должен дебютировать в первом квартале 2020 года сначала в Китае, а затем на других рынках Азии и Европы.