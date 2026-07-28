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Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro получит поддержку масштабирования изображения с помощью ИИ
Грядущий флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro от Qualcomm получит функцию AI Frame Fusion для генерации кадров.
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Qualcomm добавит специализированное оборудование для обработки матриц к GPU в своем следующем флагманском мобильном процессоре. Это оборудование будет поддерживать новую игровую функцию под названием AI Frame Fusion, которая объединяет масштабирование с помощью ИИ с генерацией кадров.

Согласно внутренней документации Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, известный как SM8975, использует графический процессор Adreno 850 с двумя блоками Matrix ALU. Эти блоки ускоряют операции умножения матриц и свертки, обычно используемые моделями ИИ.

Источник: Videocardz

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Блоки Matrix ALU расположены внутри шейдерного процессора GPU, а не в нейронном процессоре Hexagon. Это позволяет им работать напрямую с данными рендеринга и встроенной графической памятью графического процессора под названием GMEM. 

Первый режим AI Frame Fusion обеспечивает масштабирование сверхвысокого разрешения. Он объединяет векторы движения, информацию о глубине, буфер цвета низкого разрешения и ранее отрендеренное изображение для получения выходного изображения с разрешением 1080p или 1440p. 

Второй режим генерирует промежуточный кадр. Он анализирует текущее и предыдущее отрендеренные изображения, прежде чем вставить между ними новый кадр. Таким образом Qualcomm стремится увеличить частоту кадров без пропорционального увеличения энергопотребления графического процессора.

Qualcomm не раскрыла предустановки качества изображения, поддерживаемые базовые разрешения или производительность каждого из режимов. Также неясно, должны ли разработчики интегрировать AI Frame Fusion самостоятельно или Qualcomm может включить его через свой графический драйвер.

Эта функция остается эксклюзивной для Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Ожидается, что стандартный процессор SM8950 будет использовать графический процессор Adreno 845 без двух блоков Matrix ALU. Сообщается также, что Adreno 845 получит 12 МБ GMEM вместо 18 МБ у Adreno 850. 

Qualcomm пока не подтвердила выпуск Snapdragon 8 Elite Gen 6 или AI Frame Fusion. Компания проведет Snapdragon Summit 2026 на острове Мауи с 22 по 24 сентября, где, как ожидается, представит свои следующие мобильные платформы.

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Источник: videocardz.com
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