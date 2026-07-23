Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Моддер объединил GTA III, Vice City и San Andreas с помощью порталов в одну игру
Порталы позволяют не только перемещаться между локациями игр, но и взаимодействовать с NPC из разных игр через портал
реклама

Моддер GTA Dryxio соединил Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas с помощью работающих порталов. Игроки могут пройти через каждый портал и продолжить игру в другой игре, не закрывая текущую сессию.

Источник: Dryxio

В последней демонстрации порталы расположены по всей Гроув-стрит в Сан-Андреасе. Вход в один портал переносит игрока в Либерти-Сити и позволяет управлять Клодом, а другой открывает Вайс-Сити и переключает управление на Томми Версетти.

реклама

Это продолжение эксперимента, о котором рассказывалось на прошлой неделе. Ранее Dryxio отобразил GTA III на активной текстуре телевизора внутри Сан-Андреаса, при этом обе игры оставались играбельными одновременно. В более поздней версии Вайс-Сити был помещен внутрь GTA III, в то время как GTA III уже работала внутри Сан-Андреаса.

Порталы обеспечивают не только переход между локациями. Видео показывает, как игрок, стреляя через один портал, попадает в NPC в другой игре. Это означает, что порталы, по сути, создают единую игру из трех игр Rockstar Games. По словам Dryxio, все три игры работают в одном процессе и используют одно устройство с Direct3D. Каждая игра работает как отдельный экземпляр движка, а не использует захваченные кадры или предварительно записанное видео, наложенное на портал.

#игры #rockstar games #rockstar #gta #моддинг #gta vice city #gta san andreas #gta 3 #gta: san andreas #gta: vice city
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
Счастливчик купил ПК на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 вдвое дешевле его текущей цены
Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычным внешним видом проходит лётные испытания
Система на чипе Samsung Exynos 2700 может превысить частоту 4 ГГц
HyperOS 4 от Xiaomi получит масштабный редизайн
Покупатель получил пять Core i5-14400 вместо заказанного одного и отправил лишние CPU обратно
DLSS 5 предложит три генеративных модели нейронного рендеринга и управление каждым объектом сцены
Российский ПД-14 уступает CFM LEAP-1A в тяге, но выигрывает в ремонтопригодности и независимости
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
NVIDIA сообщила о прогрессе в предоставлении клиентам новой архитектуры Vera Rubin
Робот-газонокосилка ANTHBOT Genie 800 предлагает четыре камеры с 3D-зрением и справляется с газонами до 800 м²
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ в честь её 10-летнего юбилея в целом ряде современных игр
В подмосковном Жуковском энтузиасты своими силами возвращают к жизни пассажирский лайнер Ту-144
Астрономы обнаружили рядом с Солнцем четыре белых карлика, скрывавшихся ранее за красными карликами
Geely представила электромобиль Galaxy TT с силовой установкой весом 75 кг и эффективностью 93,8%
Анонсирована гоночная аркада на выживание Wreckreation 2
Ростех опубликовал фото так и не попавших на конвейер автомобилей АвтоВАЗа
Новая Lada Niva Legend встала на конвейер с более мощным двигателем и оцинкованным кузовом

Популярные статьи

Топ-5 советских фильмов, ставших культовыми за рубежом
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
Много памяти, разгон, топовая видеокарта и монитор 144 Гц — что реально нужно для игрового ПК
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter