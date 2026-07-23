Порталы позволяют не только перемещаться между локациями игр, но и взаимодействовать с NPC из разных игр через портал

Моддер GTA Dryxio соединил Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas с помощью работающих порталов. Игроки могут пройти через каждый портал и продолжить игру в другой игре, не закрывая текущую сессию.

Источник: Dryxio

В последней демонстрации порталы расположены по всей Гроув-стрит в Сан-Андреасе. Вход в один портал переносит игрока в Либерти-Сити и позволяет управлять Клодом, а другой открывает Вайс-Сити и переключает управление на Томми Версетти.

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Это продолжение эксперимента, о котором рассказывалось на прошлой неделе. Ранее Dryxio отобразил GTA III на активной текстуре телевизора внутри Сан-Андреаса, при этом обе игры оставались играбельными одновременно. В более поздней версии Вайс-Сити был помещен внутрь GTA III, в то время как GTA III уже работала внутри Сан-Андреаса.

Порталы обеспечивают не только переход между локациями. Видео показывает, как игрок, стреляя через один портал, попадает в NPC в другой игре. Это означает, что порталы, по сути, создают единую игру из трех игр Rockstar Games. По словам Dryxio, все три игры работают в одном процессе и используют одно устройство с Direct3D. Каждая игра работает как отдельный экземпляр движка, а не использует захваченные кадры или предварительно записанное видео, наложенное на портал.