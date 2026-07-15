В магазины по всему миру поступила новая модель рабочей станции Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 с процессорами Xeon 600 и видеокартами RTX PRO

Компания Lenovo начала продажи рабочих станций ThinkStation P5 Gen 2 в США, Европе, Австралии и Гонконге. Новинка поддерживает процессоры Intel Xeon 600, до 1 ТБ памяти ECC и несколько графических процессоров NVIDIA Blackwell.

Источник: Lenovo

Линейка процессоров варьируется от 12-ядерного Xeon 634 до Xeon 678X с 48 ядрами, 96 потоками и 192 МБ кэш-памяти. Система использует чипсет Intel W890 и включает восемь слотов DDR5 RDIMM с четырьмя каналами памяти. Lenovo поддерживает до восьми модулей DDR5-6400 по 128 ГБ, хотя в некоторых конфигурациях процессоров скорость памяти ограничена скоростью 5200 МТ/с.

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В настоящее время доступны конфигурации с видеокартой NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell и 72 ГБ памяти GDDR7 ECC. В технических характеристиках Lenovo также указана видеокарта RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition с 96 ГБ видеопамяти. Ранее компания анонсировала поддержку двух таких карт, обеспечивая в сумме до 192 ГБ объема видеопамяти.

Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 может одновременно вмещать до восьми твердотельных накопителей M.2 PCIe 5.0 и три 3,5-дюймовых накопителя. Альтернативная конфигурация поддерживает четыре накопителя M.2 и четыре 3,5-дюймовых накопителя. Каждый слот M.2 поддерживает накопители емкостью до 4 ТБ, а 3,5-дюймовые отсеки вмещают накопители емкостью до 12 ТБ.

Lenovo предлагает блоки питания мощностью 750 Вт и 1000 Вт. Версия на 1000 Вт включает два разъема 12VHPWR и необходима для большинства конфигураций с двумя видеокартами. Поддержка видеокарт также зависит от мощности процессора. Lenovo ограничивает количество профессиональных видеокарт мощностью 300 Вт до одной при использовании с моделями Xeon мощностью более 250 Вт.

В США цены стартуют с 5999 долларов. В региональных магазинах Lenovo начальные цены составляют от 3839 до 4264 евро в еврозоне, 3630 фунтов стерлингов в Великобритании и 6079 австралийских долларов в Австралии. Максимально сконфигурированные системы с 1 ТБ памяти могут стоить более 300 000 долларов, хотя вариант с двумя видеокартами RTX PRO 6000, по всей видимости, пока не получил широкого распространения.