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Кожаная куртка с автографом Дженсена Хуанга выставлена на продажу по цене 10 карт RTX 5090
Кожаная куртка с автографом Дженсена Хуанга может быть продана по цене от 40000 до 60000 долларов
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Аукционный дом Sotheby’s выставляет на продажу подписанную Дженсеном Хуангом знаменитую черную кожаную куртку, связанную с публичными выступлениями генерального директора NVIDIA. Оценочная стоимость лота составляет от 40000 до 60000 долларов, что значительно превышает цену самой куртки.

Источник: Videocardz

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При официальной стартовой цене NVIDIA RTX 5090 в 1999 долларов верхняя граница оценочной стоимости равнозначна примерно 30 картам Founders Edition. Однако купить флагманскую видеокарту по рекомендованной розничной цене практически невозможно.

Если взять за основу завышенные розничные цены на GeForce RTX 5090, то стоимость куртки приближается к десяти картам. Некоторые модели RTX 5090 уже приближались к отметке в 5000 долларов. В данном контексте аукцион с курткой выглядит не таким абсурдным, чем кажется на первый взгляд. Можно сказать, что этой куртки просто меньше ядер CUDA и нет разъема 12V-2×6.

Источник: Sothesby’s

Аукционный дом Sotheby’s утверждает, что куртка принадлежала самому Хуану и была сопоставлена с фотографиями, сделанными PSA, с его появлением на мероприятии Hon Hai Tech Day в Тайбэе 18 октября 2023 года. Подлинность подписи также подтверждена James Spence Authentication.

В описании товара куртка представлена как часть публичного имиджа Хуанга во время перехода NVIDIA от поставщика игровых графических процессоров к основному поставщику оборудования для ИИ. Sotheby’s также отмечает, что глава Nvidia носил похожие куртки на презентациях продуктов, конференциях разработчиков и других важных мероприятиях компании.

Продажа организована как благотворительный аукцион компанией Long Journey Ventures. Все вырученные средства пойдут на поддержку Edge Institute, некоммерческой организации, занимающейся предоставлением стипендий и грантов для молодых специалистов, работающих в сфере технологий, науки, культуры и общества.

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Источник: videocardz.com
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