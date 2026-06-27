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GTA 6 не выйдет на физических носителях
По имеющимся в сети данным, выпуск GTA 6 на дисках не планируется
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Согласно новому сообщению The Hollywood Reporter, Grand Theft Auto VI может не получить дисковый вариант на старте продаж или даже позже. Игра по-прежнему будет доступна в коробочной версии, но, как сообщается, этот комплект будет включать только код для загрузки.

Напомню, что на этой неделе Rockstar открыла предварительные заказы на GTA 6, подтвердив выпуск стандартного и расширенного изданий для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года, а предварительная загрузка, как ожидается, начнётся на неделю раньше.

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Источник: Videocardz

Путаница началась после того, как в электронном письме службы поддержки Rockstar пользователю сообщили, что он сможет приобрести физическую копию в течение следующих месяцев. THR сообщает, что письмо было подлинным, но формулировка была неправильно истолкована.

По словам источника, знакомого с планами Rockstar, физическая копия относится к коробочной версии с кодом для загрузки внутри. Словосочетание «следующие месяцы», как сообщается, относится к периоду после объявления цены и изданий на этой неделе, а не к месяцам после запуска.

Тот же источник утверждает, что в настоящее время нет планов выпускать диски с GTA 6 ни к моменту запуска, ни для последующего розничного релиза. Это означает, что покупателям, выбравшим коробочную версию, всё равно придётся загрузить игру.

Для консолей это может стать одним из самых сильных шагов в сторону цифровых носителей, учитывая влияние GTA 6 на игровой рынок.

Что касается ПК, то здесь пока мало что меняется. Rockstar ещё не анонсировала версию для настольных компьютеров, а большинство современных ПК больше не комплектуются DVD-приводами, не говоря уже о Blu-ray. Выпуск на DVD был бы неразумным для игры такого размера, поскольку установка, вероятно, потребовала бы десятков дисков, а этот процесс занял бы несколько часов.

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Источник: videocardz.com
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