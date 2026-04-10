Компания TP-Link официально представила в Китае двухдиапазонный Wi-Fi 7 роутер TL-7DR3600 BE3600. Новинка уже доступна на JD.com по цене 169,9 юаней (около 25 долларов США). TL-7DR3600, поддерживая Wi-Fi 7, предлагает расширенные функции такие, как модуляция 4K QAM, многоканальная работа (MLO), MRU и обработку для повышения скорости, снижения задержки и улучшения устойчивости к помехам. Двухдиапазонная конфигурация (2,4 ГГц и 5 ГГц) обеспечивает теоретическую скорость до 3,57 Гбит/с.

Источник: TP-Link

Роутер оснащен функцией агрегации многоканальных сигналов для одновременного использования двух диапазонов, системой пиксельных антенн с поддержкой ИИ для более качественного сигнала и лучшего проникновения сквозь стены, а также внешним фронтальным модулем (FEM) в диапазоне 5 ГГц для повышения производительности в сложных условиях.

В аппаратную часть входят высокоэффективные всенаправленные интеллектуальные антенны, которые отслеживают устройства для оптимизации зоны покрытия сигнала. Новинка также поддерживает функцию подавления помех на основе ИИ, обеспечивающую стабильное соединение.

TP-Link TL-7DR3600 имеет четыре настраиваемых порта Ethernet, поддерживающих двойной WAN, IPTV, агрегацию каналов или выделенный игровой порт с низкой задержкой. Он также включает в себя игровые ускорители для оптимизации производительности с такими сервисами, как NetEase UU, Qiyou и Thunder.

Маршрутизатор поддерживает VPN (IPSec, PPTP, L2TP), родительский контроль, EasyMesh для покрытия всего дома, настройку IoT-устройств одним нажатием кнопки и управление через мобильное приложение TP-Link или облачную платформу.