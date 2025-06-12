Видеокарта имеет уникальную систему охлаждения с созданными на 3D принтере элементами декора

Компания PALIT объявила о старте розыгрыша своей видеокарты, изготовленной по специальному заказу. Обычно, когда речь идет о кастомном варианте, то это относится к нереференсной конструкции системы охлаждения, более высоким тактовым частотам и другим необычным функциям. В данном случае весь вся видеокарта напечатана на 3D-принтере, и, насколько известно, она существует только в одном экземпляре.

Розыгрыш доступен только для определенных стран, включающих Австралию, Малайзию, Таиланд, Индонезию и Сингапур. Трудно сказать, почему розыгрыш не является глобальным, учитывая, что он был опубликован на учетной записи Palit Global, но это может быть связано с тарифами или сложностью доставки. Розыгрыш заканчивается 25 июня.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Palit демонстрирует эту модель. Она была показана на мероприятии Computex и, похоже, это та же карта, которую можно было увидеть в многочисленных видеороликах, освещающих мероприятие.

Идея этой карты вдохновлена недавно выпущенной игрой Doom The Dark Ages. Кастомизация возможна через проект Palit Maker, предоставляющий 3D CAD-модели, которые можно использовать для дальнейшего изменения ускорителя. Те пользователи, которые имеют 3D-принтер дома, могут использовать эти файлы, чтобы создать что-то индивидуальное для своей собственной карты.

К сожалению, Palit не предоставляет 3D-модели для версии Doom The Dark Ages. Возможно, если будет достаточно интереса, компания может это сделать.